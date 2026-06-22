Fórum Madeira disponibiliza dispositivos anti-engasgamento

O Fórum Madeira assume-se como o primeiro centro comercial na Madeira a disponibilizar dispositivos anti-engasgamento.

O engasgamento é um risco silencioso, mas com impacto significativo e, por isso, o Fórum Madeira assume-se como um espaço atento à prevenção e à segurança de quem o visita. Os dois equipamentos, da LifeVac, estão localizados no piso 0 e no piso 2, do centro comercial, junto aos equipamentos de DAE Fórum Madeira

O LifeVac é um equipamento médico de primeiros socorros, reconhecido internacionalmente pela sua eficácia em situações em que as técnicas tradicionais, como a manobra de Heimlich, não resultam. Já salvou vidas em diversos países e destaca-se por ser seguro, intuitivo e de fácil utilização.