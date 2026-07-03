Parlamento aprova recomendação do Chega para recuperar ligação 'ferry' entre a Madeira e o continente

A Assembleia da República aprovou uma recomendação ao Governo para que desenvolva os esforços necessários com vista à retoma da ligação marítima regular de passageiros e carga rodada entre a Madeira e o continente português. A iniciativa partiu de um projecto de resolução apresentado pelo grupo parlamentar do Chega

A proposta mereceu 'luz verde' no parlamento com os votos favoráveis do CHEGA, do Partido Socialista (PS) e do Bloco de Esquerda (BE). As restantes forças políticas com assento parlamentar, ou seja, PSD, CDS, Iniciativa Liberal (IL), PCP e Livre, optaram pela abstenção, não se registando votos contra.

Para o deputado do Chega eleito pela Madeira, Francisco Gomes, o resultado desta votação representa um passo crucial para responder a uma "reivindicação histórica dos madeirenses", promovendo a mobilidade e a continuidade territorial.

"O ferry não é um luxo nem uma bandeira partidária. É uma necessidade estratégica para a Madeira e uma obrigação do Estado para com os madeirenses. Hoje, a Assembleia da República voltou a dizer claramente que esta ligação tem de regressar", afirmou o parlamentar.

Entre as principais vantagens apontadas pelo Chega para o restabelecimento desta linha marítima estão o aumento das alternativas de transporte, o reforço da concorrência no sector, a facilitação do fluxo de passageiros e mercadorias e, consequentemente, a redução dos custos associados à insularidade.

Francisco Gomes assegurou ainda que o partido irá acompanhar de perto os desenvolvimentos futuros para garantir que a recomendação não fique no papel. "O Chega não vai desistir do 'ferry' para a Madeira. Enquanto outros se ficam pelas promessas, nós apresentamos propostas, conseguimos aprová-las e continuaremos a exigir que o governo cumpra aquilo que o Parlamento recomendou", concluiu.