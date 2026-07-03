Gasolina e gasóleo voltam a descer na Madeira

A Região Autónoma da Madeira volta a registar uma descida dos preços máximos de venda ao público (PMVP) dos combustíveis na próxima semana, com reduções na gasolina, no gasóleo rodoviário e no gasóleo colorido e marcado (GCM), mantendo um diferencial favorável face aos Açores e ao território continental.

De acordo com despacho conjunto da Secretaria Regional de Economia e da Secretaria Regional das Finanças, a gasolina super sem chumbo IO 95 terá uma redução de 0,5 cêntimo por litro, passando a apresentar um PMVP de 1,746 euros por litro. O gasóleo rodoviário desce 1,0 cêntimo, fixando-se nos 1,638 euros por litro, enquanto o GCM regista igualmente uma diminuição de 1,0 cêntimo, para um PMVP de 1,196 euros por litro.

Face à Região Autónoma dos Açores, a Madeira continuará a praticar preços inferiores em todos os produtos. No caso da gasolina super sem chumbo IO 95, o PMVP na RAM será 9 cêntimos inferior ao valor homologado na RAA, onde o litro se fixa em 1,832 euros. Já o gasóleo rodoviário apresentará um diferencial de menos 12 cêntimos por litro, tendo em conta que nos Açores o preço máximo se situa nos 1,753 euros por litro. No GCM para as pescas, a diferença é de 7 cêntimos abaixo do registado na RAA, onde o litro custa 1,263 euros. Secretaria Regional da Economia.

Também em comparação com o território continental, "a RAM mantém preços mais baixos. A gasolina super sem chumbo IO 95 terá um PMVP inferior em 13,0 cêntimos por litro face ao continente, onde o preço é de 1,876 euros por litro. No gasóleo rodoviário, o diferencial é de 12,9 cêntimos por litro, atendendo a que no continente atinge 1,767 euros por litro. Já no GCM, a diferença é de 17,4 cêntimos por litro, uma vez que o preço médio no continente se situa nos 1,370 euros por litro".