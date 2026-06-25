Adega “A Buraca” do Pico apresentou produtos na Casa dos Açores na Madeira

A adega “A Buraca”, da ilha do Pico, promoveu um evento especial na Casa dos Açores na Madeira, no Funchal, onde apresentou uma selecção dos seus principais produtos e deu a conhecer a sua história e projecto empresarial.

A iniciativa juntou associados da Casa dos Açores na Madeira e público em geral, permitindo divulgar a actividade da empresa açoriana e reforçar a ligação entre regiões.

Fundada em 2007, a Buraca nasceu com o objetivo de valorizar a tradição vitivinícola do Pico e dar continuidade a um saber transmitido de geração em geração. Situada na freguesia de Santo António, no concelho de São Roque do Pico, a empresa dedica-se à produção de vinhos, aguardentes e licores, tirando partido da proximidade do mar, dos solos de origem vulcânica e do trabalho na vinha.

Para além da produção, a marca integra também um Museu Etnográfico, onde os visitantes podem conhecer a história e as tradições da ilha, bem como participar em experiências de degustação de vinhos e licores.

O evento na Madeira serviu para estreitar laços regionais e dar a conhecer ao público madeirense os produtos e a identidade do “terroir” picaroto.