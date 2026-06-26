Marchas da SocioHabita voltam a representar o Funchal nas Sanjoaninas 2026 nos Açores

A SocioHabitaFunchal voltou a representar o Município do Funchal nas Festas Sanjoaninas 2026, nos Açores, a convite da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

A comitiva, composta por 36 marchantes e quatro acompanhantes, levou até à ilha Terceira a cultura, as tradições e o espírito comunitário do Funchal e da Madeira.

Segundo nota à imprensa, o momento mais marcante da participação aconteceu na noite de 23 de Junho, durante o desfile das Marchas das Sanjoaninas, onde a Marcha da SocioHabitaFunchal apresentou o tema 'Tectos de Luz', uma homenagem aos emblemáticos tectos mudéjares da Sé do Funchal. Através desta representação, o grupo destacou um dos mais importantes símbolos do património histórico e cultural madeirense, transformando-o numa celebração de luz, tradição e identidade.

A vereadora com a tutela da Empresa Municipal SocioHabitaFunchal, Helena Leal, destacou o compromisso e o envolvimento dos marchantes neste projecto de valorização cultural e inclusão social. “Levar a Marcha da SocioHabitaFunchal além-fronteiras é dar visibilidade ao talento, à dedicação e ao espírito de comunidade de todos os que integram este projecto. Esta presença nas Sanjoaninas é motivo de orgulho para o Funchal e demonstra como a cultura pode ser um instrumento de inclusão, participação e valorização das pessoas”, afirmou.

A marcha, criada pela equipa técnica da SocioHabitaFunchal, contou com coordenação artística de Neuza Quintal e coordenação musical de Marco Costa. A acompanhar o desfile esteve a Filarmónica Nossa Senhora do Pilar das Cinco Ribeiras, cuja interpretação contribuiu para enriquecer a apresentação da comitiva funchalense nas Sanjoaninas 2026.