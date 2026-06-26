Muitas nuvens nas previsões do tempo para esta sexta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequente e intensos nas terras altas e durante a tarde.

A par disso, é esperado vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Oeste/Noroeste, rodando para Norte a partir do final da tarde.

Conte com uma pequena descida de temperatura nas terras altas. Os termómetros, no geral, deverão chegar aos 24ºC na Madeira e 25ºC no Porto Santo. Quanto às mínimas, o IPMA prevê, respectivamente, 20ºC e 19ºC.

Para o Funchal, são esperados, também, períodos de céu muito nublado. Há, ainda, a previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequente durante a tarde. Na capital madeirense o vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 1 metro. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.