Fogo em Valpaços atingiu pelo menos 8 casas de primeira ou segunda habitação

O incêndio que deflagrou na terça-feira em Valpaços e atingiu o concelho de Mirandela causou danos em pelo menos 21 casas, oito de primeira ou segunda habitação, e fez cinco feridos, adiantou hoje à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num balanço pelas 23:20, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que devido ao incêndio três bombeiros e um GNR sofreram ferimentos leves, bem como um civil.

No concelho de Valpaços, na localidade de Gorgoço, o fogo atingiu oito casas devolutas e três casas de primeira habitação.

Em Santa Valha, cinco casas devolutas, duas de primeira habitação, duas de segunda habitação e um armazém agrícola foram atingidos pelo incêndio que deflagrou durante a tarde de segunda-feira.

Ainda segundo a fonte da ANEPC, no Cabeço uma casa de primeira habitação ardeu, deixando três desalojados, enquanto em Vilarandelo, duas indústrias, sucatas de automóveis, foram atingidas pelo fogo.

Pelas 23:20 de hoje, estavam 638 operacionais no terreno, com o apoio de 206 meios terrestres, mas havia reforços a caminho, detalhou ainda.

"As frentes mais preocupantes seguem na direção de Sonim e Barreiros (Valpaços). Prosseguem ações de combate, para proteção de habitações e estabilização de zonas que já se encontram extintas", explicou também.

O fogo entrou hoje no concelho de Mirandela, obrigando moradores da localidade de Vale de Telhas a serem retirados de casa.

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso, adiantou à Lusa pelas 23:00 de hoje que as autoridades esperavam uma "noite de muito trabalho pela frente".

Noel Afonso explicou que o fogo já não tinha a mesma intensidade com que entrou no concelho de Mirandela, distrito de Bragança, na tarde de hoje, com o vento a diminuir, esperando ser possível aproveitar as "condições mais favoráveis durante a noite".

A mesma fonte indicou que não tinha registo de novas ocorrências, relacionadas com a retirada de moradores das suas casas, danos em infraestruturas ou feridos.

A Estrada Nacional (EN) 315, que liga as aldeias de Bouça e Vale Telhas, no concelho de Mirandela, e que esteve cortada devido ao fogo, já foi reaberta, acrescentou Noel Afonso.