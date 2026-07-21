Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira, 21 de Julho dá conta de menos empresas, mais insolvências. Os primeiros seis meses de 2026 marcam inversão da dinâmica empresarial após anos de crescimento para ler na página 4.

Antiga ILMA sem destino definido

Em grande destaque, saiba que os proprietários avaliam se avançam com hotel de quatro estrelas ou optam por uma nova utilização para o imóvel, na página 22.

Desemprego recua para níveis de 2002

Saiba ainda que a Região regista menos de cinco mil desempregados pela primeira vez em mais de 23 anos. Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos concentram 67% dos inscritos.

Prestação da casa atinge máximo em 16 meses

Madeira paga juros acima da média nacional, para ler na página 5 e página 29.

Festa Luso-Venezuelana ajuda vítimas dos sismos

Organizada pelo DIÁRIO e pela Câmara da Ribeira Brava, a edição de 2026 destina as receitas do ‘merchandising’ ao apoio das famílias afectadas pela tragédia.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.