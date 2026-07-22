DREM atingiu máximo histórico de 1.207 referências na imprensa em 2025

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) esteve envolvida em 102 operações estatísticas em 2025 e atingiu um novo máximo histórico de referências na comunicação social, com 1.207 notícias publicadas na imprensa regional e nacional, segundo o Relatório de Atividades divulgado esta quarta-feira.

O documento, que recebeu parecer favorável do Conselho Superior de Estatística na reunião plenária de 10 de Julho, traça um balanço da actividade desenvolvida pela autoridade estatística regional ao longo do último ano.

Das 102 operações estatísticas em que a DREM participou, 82 foram de âmbito nacional e 20 exclusivamente regionais. Entre estas últimas, a instituição destaca o Inquérito Trimestral às Empresas de Aluguer de Veículos na Região Autónoma da Madeira, cujos primeiros dados foram divulgados em Outubro de 2025, e o Inquérito sobre Literacia em Saúde Mental na Madeira, cuja publicação está prevista para o segundo semestre deste ano.

Ao nível da recolha de informação, a taxa de resposta bruta dos inquéritos às famílias fixou-se nos 82,8%, abaixo dos 86,3% registados em 2024. Já os inquéritos de autopreenchimento dirigidos a entidades públicas e privadas alcançaram uma taxa de resposta de 93,1%.

No total, a DREM realizou 16.685 entrevistas às famílias, um aumento de 8,7% face ao ano anterior. Destas, 10.130 foram efectuadas por telefone, 5.581 presencialmente e 974 através da internet. Em paralelo, foram recebidos 80.530 questionários de autopreenchimento, mais 13,5% do que em 2024.

No domínio da divulgação estatística, a instituição enviou 296 newsletters para os utilizadores registados no seu portal e contabilizou 132,8 mil mensagens de correio electrónico enviadas. O portal da DREM foi visitado por 39,3 mil utilizadores únicos, que realizaram 62 mil sessões e visualizaram 141,6 mil páginas.

O relatório evidencia ainda um elevado nível de cumprimento do plano de divulgações previsto para 2025: 97,7% das publicações programadas foram concretizadas e, destas, 99% ocorreram dentro dos prazos estabelecidos.

Transportes, Construção, População e Turismo foram os temas que mais contribuíram para as 1.207 referências à DREM na imprensa, número que representa um crescimento de 9,3% em comparação com 2024.

No final de 2025, a Direção Regional de Estatística da Madeira contava com 58 trabalhadores, dos quais 75,4% possuíam formação superior. A execução orçamental da instituição rondou os 2,1 milhões de euros.

O Relatório de Atividades foi elaborado no âmbito do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração Pública da Região Autónoma da Madeira (SIADAP-RAM 1) e encontra-se disponível no portal da DREM.