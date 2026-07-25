Fogo em mato no Caniço combatido por 10 operacionais

Um fogo em mato deflagrou na manhã deste sábado, na Estrada das Figueirinhas, no Caniço, mobilizando meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O alerta foi dado pelas 9 horas, tendo a corporação mobilizado de imediato quatro viaturas e 10 operacionais para o local. A rápida intervenção permitiu controlar e extinguir o foco antes que as chamas se propagassem.

Este é o segundo incêndio em mato registado na freguesia em menos de 24 horas. Na tarde de sexta-feira, um incêndio deflagrou numa zona de vegetação na Encosta do Cemitério Novo, também no Caniço, concelho de Santa Cruz, tendo mobilizado um forte dispositivo para o combate às chamas.

O homem suspeito de ter ateado o incêndio foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP).