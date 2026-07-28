Falso funcionário da EEM enganou meio país

Arguido do continente telefonava a comerciantes e ameaçava cortar a energia se não lhe pagassem. No caso que aguarda julgamento no Funchal, responde por 23 crimes de burla qualificada. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 28 de Julho.

"Freira-do-bugio regressa às Desertas" é, por seu turno, a notícia que merece maior destaque gráfico na primeira página de hoje. Com apenas 160 a 180 casais em todo o Mundo, a ave marinha mais rara da Europa volta ao Bugio para se reproduzir. Hoje assinala-se o Dia Nacional da Conservação da Natureza.

Fique também a saber que "Obras garantem 14 novas camas na Urgência do hospital". Intervenção ficará concluída na primeira quinzena de Agosto. Ainda no que toca às questões sociais, Região paga IVA do PRR que Lisboa ainda não devolveu às IPSS madeirenses.

Para ler também na rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira: "Parque Empresarial dos Canhas continua sem sair do papel".

Nos 'Casos do Dia', saiba mais sobre os "Passageiros impedidos de embarcar em voo para a Madeira".

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