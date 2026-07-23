Alvinegros fecham estágio com derrota frente ao Estrela da Amadora

O Clube Desportivo Nacional encerrou esta tarde o estágio que realizou fora da Região, com mais um jogo amigável, desta feita frente ao Estrela da Amadora, clube que volta a ser adversário dos madeirenses na principal liga portuguesa – I Liga – na época 2026/2027.

No Estádio da Malveira e com o técnico João Gião a voltar a realizar vários ‘testes’ com muitas ‘mexidas’ ao longo da partida diante do clube da Amadora, a equipa veio a perder por 2-0, com os golos do adversário a serem apontados por Antonetti e Sydney.

De referir que ao longo de uma semana de estágio, realizado na Lousada, os alvinegros realizaram quatro particulares tendo empatado com o Leixões (3-3), Tondela (1-1), os espanhoís do Leganés (0-0) e sofrido um único desaire, na tarde de hoje diante da equipa estrelista comandada pelo técnico Pepa.

A equipa está agora de regresso à Madeira onde tem pela frente mais duas semanas para preparar a estreia oficial na I Liga, que acontece no dia 10 de Agosto no reduto dos açorianos do Santa Clara e naquele que será o primeiro jogo do campeonato.

Até ao jogo oficial, os nacionalistas têm agendado novo amigável, desta feita frente ao ‘rival’ Marítimo, em jogo do Troféu Autonomia que será organizado pela Associação de Futebol da Madeira e que acontece no dia 1 de Agosto no Estádio do Marítimo pelas 21 horas.