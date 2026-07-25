Depois de uma semana intensa de trabalho, o CS Marítimo encerrou a sessão de preparação deste sábado com um empate a zero frente à AD Machico, num treino conjunto realizado no Estádio do Marítimo.

A equipa orientada por Mitchell van der Gaag, que contou com a participação de vários jogadores da equipa sub-23, disputou duas partes de 45 minutos diante da formação que milita no Campeonato de Portugal.

O encontro serviu para dar continuidade à preparação da nova temporada, permitindo à equipa técnica testar diferentes soluções, consolidar dinâmicas colectivas e proporcionar minutos de competição aos jogadores.

O Marítimo iniciou o encontro com Alfonso Pastor na baliza, acompanhado por Igor Julião, Romain Correia, Rafael Fernandes, Paulo Henrique, Rodrigo Andrade, Danilovic, Guzzo, Tejón, Simo e Maurice Boakye.

Na segunda parte da sessão foram ainda utilizados Francisco Gomes, Madsen, Gábor, Francisco Silva, Nélio Batista, Melro, Gonçalo Tabuaço e Peña Zauner.

Pedro Teixeira, Kimiss, Ogbeta, Carlos Daniel e Butzke não foram utilizados.

Após uma semana de trabalho intenso, o plantel verde-rubro terá este domingo um dia de folga, regressando aos treinos na segunda-feira para uma dupla sessão, de manhã e à tarde.

O próximo treino conjunto está agendado para quarta-feira, às 19h00, frente ao Estrela da Calheta, recém-promovido ao Campeonato de Portugal, novamente no Estádio do Marítimo.