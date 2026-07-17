Marítimo perde com o Leixões por 5-1

O Marítimo perdeu, na manhã desta sexta-feira, o último jogo do estágio de preparação para a temporada 2026/27, frente ao Leixões SC, equipa da II Liga portuguesa de futebol. Em Lousada, o único golo dos verde-rubros foi apontado por Peña Zauner, no desfecho de um treino conjunto que terminou com um resultado de 5-1 favorável ao Leixões.

Segundo o clube, o jogoe de hoje serviu para a equipa técnica testar diferentes soluções e consolidar os processos de jogo desenvolvidos ao longo da pré-temporada. "Ao longo dos 90 minutos, a equipa técnica promoveu várias rotações, proporcionando tempo de jogo à generalidade dos atletas disponíveis e avaliando diferentes dinâmicas e combinações", lemos num comunicado divulgado na página oficial do clube.

O treinador iniciou os trabalhos com Gonçalo Tabuaço, Rodrigo Andrade, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique, Danilovic, Guzzo, Carlos Daniel, Martín Tejón, Peña Zauner e Maurice Boakye. Foram ainda utilizados Alfonso Pastor, José Melro, Adrián Butzke, Igor Julião, Rafael Fernandes, Pedro Teixeira, Nélio Batista, Francisco Gomes e Nathanael Ogbeta.

Concluído o estágio em Lousada, a comitiva maritimista regressa esta sexta-feira à Madeira, onde dará continuidade à preparação para a nova época desportiva.