Mais de 3.500 lugares anuais já vendidos no Estádio do Marítimo

Passada uma semana desde o início da venda dos Lugares Anuais, o Clube já registou mais de 3.500 lugares vendidos, o que representa um crescimento de 223% face ao mesmo período da época anterior. "Estes números refletem o forte compromisso dos Sócios e adeptos com o Marítimo e demonstram a expectativa em torno de uma época que assinala o regresso do Clube ao principal escalão do futebol português", considera o clube em nota publicada no seu site oficial.

A campanha de renovação dos Lugares Anuais continua a decorrer até ao dia 19 de julho, mantendo reservados os lugares dos detentores da época anterior. Os restantes lugares disponíveis continuam acessíveis para aquisição, sendo que, a partir de 22 de julho, todos os lugares que não tenham sido renovados ficarão disponíveis para venda a todos os Sócios.

Os Lugares Anuais podem ser renovados ou adquiridos de forma simples e cómoda através da plataforma online, em https://2ticket.pt/maritimo, ou presencialmente nas Lojas Oficiais do Marítimo.

A forte procura estende-se igualmente à oferta de hospitalidade do Estádio do Marítimo. Nesta fase, 96% dos camarotes para a época 2026/2027 já se encontram renovados, confirmando também o elevado interesse das empresas e parceiros em acompanhar o Clube nesta nova etapa.

O Marítimo agradece a extraordinária resposta dos seus Sócios, adeptos e parceiros, cujo apoio volta a demonstrar a força e a dimensão da família Maritimista.