Avaliação bancária da habitação bate recorde e alcança 2.228 euros/m2 em Junho

O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu um novo máximo histórico de 2.228 euros por metro quadrado em junho, mais 20 euros do que no mês anterior e 16,6% acima do mês homólogo de 2025, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o aumento homólogo de 16,6% do valor mediano da avaliação bancária - realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - foi inferior ao registado em maio (17,1%), enquanto a variação em cadeia fixou-se em 0,9%.

A Região Autónoma dos Açores foi a região onde se verificou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (3,1%), não se tendo registado qualquer descida.