Avançado madeirense Henrique Araújo reforça o Casa Pia
O avançado madeirense Henrique Araújo vai prosseguir a carreira no Casa Pia, deixando o Benfica. A notícia avançada pelo desportivo A Bola refere que ambos os clubes chegaram a acordo para a transferência a título definitivo.
Natural do Funchal, jogador de 24 anos, na temporada 2025/26, reintegrou o plantel do Benfica, participando em 11 encontros, vencendo a Supertaça e marcando o golo decisivo na Eusébio Cup, feito que já havia alcançado em 2022.