Porsche 911 SC em exposição no Plaza Madeira

A contagem decrescente para o Rali da Madeira 2026 ganhou um novo destaque no centro do Funchal com a exposição de um Porsche 911 SC, de 1978, equipado com um motor de 3.000 cm³, no centro comercial Plaza.

O clássico do automobilismo, que chegou à Madeira proveniente de Itália, acumula um vasto historial em provas de ralis. "A viatura é já bem conhecida do público madeirense, tendo participado em diversas provas, concretamente em edições do Rali Madeira Legend, onde conquistou a admiração dos aficionados pela modalidade. O automóvel pertence a Paulo Domingos, piloto que este ano desempenhará a importante função de condutor do Carro 0 do Rali da Madeira, ao volante de um Porsche", informa um comunicado enviado.

A exposição desta viatura resulta de uma parceria entre o Club Sports da Madeira e o Plaza Madeira, uma colaboração que se tem consolidado ao longo dos últimos anos e que permite aproximar o Rali da Madeira da população e dos muitos visitantes que passam diariamente pelo centro comercial.

Desta forma, a organização convida todos os entusiastas do desporto automóvel a visitarem o Plaza Madeira e a conhecerem de perto este Porsche 911 SC, um automóvel que representa uma parte da história dos ralis e que constitui um convite para a 67.ª edição do Rali da Madeira, que arranca já na próxima semana.