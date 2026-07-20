Chile declara estado de emergência após chuvas fortes isolarem 100 mil pessoas

O Presidente do Chile, José Antonio Kast, declarou hoje o estado de emergência em zonas do norte do país afetadas por chuvas torrenciais que provocaram o bloqueio de estradas e deixaram cerca de 100 mil pessoas isoladas.

"A situação na região de Coquimbo e na província de Huasco agravou-se", afirmou Kast aos jornalistas, acrescentando que ordenou "a ativação deste estado de emergência constitucional".

Segundo o chefe de Estado chileno, a medida destina-se a facilitar a mobilização de recursos e a coordenação das operações de resposta nas áreas mais afetadas pelo mau tempo.

As fortes chuvas provocaram deslizamentos de terras e o corte de várias vias de comunicação, dificultando o acesso às localidades isoladas pelas autoridades e equipas de socorro.