Trajes da Madeira em destaque em exposição de cultura portuguesa no Brasil

Os trajes típicos da Ilha da Madeira estiveram em destaque numa exposição de cultura portuguesa promovida pelo Grupo Folclórico Cruz de Malta, em Santos, no Brasil, no âmbito da Expo Gaúcha Santos 2026.

A iniciativa, realizada no Santos Convention Center, teve como objectivo aproximar a comunidade portuguesa da região da Baixada Santista do evento e evidenciar a influência da cultura portuguesa nas tradições gaúchas, no Rio Grande do Sul.

A exposição reuniu trajes representativos de várias regiões de Portugal, incluindo a Madeira, Viana do Castelo e Leiria, mostrando a diversidade do património cultural português.

Além da mostra, o Grupo Folclórico Cruz de Malta participou no palco principal do evento, apresentando elementos da ligação entre as culturas portuguesa e gaúcha, nomeadamente nas áreas da música, dança e tradições populares.

Durante a actuação, o grupo destacou a influência dos colonizadores portugueses na formação da identidade gaúcha, sem esquecer os contributos indígenas e de outras comunidades de imigrantes europeus, como alemães e italianos.

A participação madeirense na exposição integrou-se assim numa iniciativa de valorização das raízes portuguesas no Brasil e de divulgação das diferentes expressões culturais das regiões de Portugal.