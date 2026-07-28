Francisco Gomes filmou gabinete de Ventura para alertar líder do Chega

O deputado madeirense do Chega, Francisco Gomes, foi quem gravou as imagens do gabinete de André Ventura na Assembleia da República, com o objectivo de alertar o líder do partido para o estado em que o espaço se encontrava na manhã desta terça-feira.

Segundo fonte do Chega, em declarações ao DIÁRIO, quando o parlamentar chegou à Assembleia a situação já tinha sido detectada pela funcionária da limpeza, que alertou os serviços da Assembleia da República e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

"O Francisco chegou de manhã, foi ao seu gabinete, pousou as suas coisas, como habitual, pegou no tripé e iria fazer um vídeo, que até publicou horas mais tarde no seu perfil", explicou a fonte.

Ao dirigir-se para a sala do grupo parlamentar, percurso que obriga a passar em frente ao gabinete do presidente do Chega, deparou-se com a porta aberta, a presença da GNR e documentos espalhados pelo chão. "Quando o deputado passa, depara-se com aquilo, com a GNR e com a porta aberta, com as coisas todas no chão, e pediu autorização à Guarda para fazer um vídeo para alertar o presidente do partido. Foi aquele vídeo que acabou por ser divulgado nas redes sociais", acrescentou.

A fonte frisa que as câmaras de videovigilância exteriores registam a sua entrada no edifício à hora habitual e lembrando que "não há câmaras de videovigilância nos corredores da Assembleia", existindo apenas no exterior.

Relativamente ao facto de o gabinete permanecer habitualmente aberto, o Chega sustenta que existe um pressuposto de segurança no Parlamento, onde a GNR realiza rondas durante a noite. "Se na Assembleia, o local mais seguro, não podemos ter a porta aberta com documentos confidenciais, então onde é que podemos ter?", questionou.