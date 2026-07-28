Ex-verde-rubro Rodrigo Borges reforça Farense

O defesa-central Rodrigo Borges vai reforçar o Farense por uma época, após três temporadas ao serviço do Marítimo, anunciou hoje o emblema da II Liga de futebol.

O jogador de 27 anos cumpriu 16 jogos oficiais ao longo da última temporada, tendo contribuído para o regresso dos madeirenses à elite do futebol nacional.

Rodrigo Borges, que terminou a formação no Benfica, estreou-se como sénior no Merelinense e também representou Sporting de Braga, Oliveirense e Torreense.

"Sinto-me muito contente. É um passo em frente na minha carreira. Quero ajudar o clube ao máximo. Vou dar o meu melhor e as expetativas são as melhores, espero cumprir todos os objetivos do Farense", afirmou o jogador, em declarações divulgadas pelos algarvios.

Trata-se da 10.ª contratação para 2026/27 do clube de Faro, que já tinha anunciado o guarda-redes Fabijan Buntic, os defesas Gonçalo Silva e Zolotic, os médios Mattheus Oliveira, Sarpreet Singh e Joseph Nduquidi, e os dianteiros João Resende, Gabriel Barbosa e João Gastão.

O Farense estreia-se na II Liga com a receção ao Torreense, detentor da Taça de Portugal, no dia 09 de agosto.