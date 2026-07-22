Aeroporto Luís de Camões custará entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros e abre a partir de 2037

O novo Aeroporto Luís de Camões deverá representar um investimento entre 7,9 mil milhões e 8,9 mil milhões de euros, a preços de 2024, segundo o relatório técnico divulgado hoje.

O intervalo agora apresentado atualiza a estimativa avançada pela ANA em 2025 no relatório preliminar, que apontava para um investimento de 8,5 mil milhões de euros.

A construção deverá começar em 2029 e ficar concluída até 2033, de acordo com o calendário que acompanha os documentos.

Após os trabalhos de testes e certificação, a abertura do novo aeroporto está prevista a partir de 2035, antecipando também o prazo anteriormente previsto que apontado para meados de 2037.