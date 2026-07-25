Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Ortopedia impulsiona investimento público. Robot cirúrgico e próteses representam mais de 3,5 milhões de euros, em Junho, enquanto a EEM assegura a maior adjudicação do mês com a Subestação das Virtudes. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 12 e 13.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Câmara de Lobos entre os concelhos

com menos acesso a numerário. Estudo do Banco de Portugal coloca o município entre os oito do País com menos pontos de levantamento de dinheiro por habitante, enquanto o Funchal integra o top 10 nacional.

Fim do tecto é “um retrocesso”. Presidente da APAVT defende que a gestão dos reembolsos pelas agências é um avanço, mas alerta para a subida das tarifas aéreas P.7

Fique também a saber que Petição contra arranha-céus no parlamento

E, por fim, Selvagens e Desertas reforçam autonomia energética

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