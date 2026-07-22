Resultados dos alunos da Francisco Franco acima da média nacional

Os alunos internos da Escola Secundária de Francisco Franco obtiveram resultados acima da média nacional na quase totalidade das disciplinas dos exames nacionais da 1.ª fase, segundo os dados divulgados pelo Júri Nacional de Exames (JNE), através dos documentos ENES 2026.

De acordo com a escola, os alunos apenas ficaram ligeiramente abaixo da média nacional em Literatura Portuguesa, disciplina em que os 12 examinados registaram uma diferença de 0,1 valores, enquanto em História da Cultura e das Artes a média foi exactamente igual à nacional.

As maiores diferenças positivas verificaram-se em Geometria Descritiva A, com uma média superior em 4,8 valores, seguindo-se Francês (+3,8), Economia A (+3,6), Matemática A (+2,5) e Matemática B (+2,4).

A escola destaca igualmente os resultados alcançados em disciplinas com elevado número de alunos. Em Física e Química A, os 103 alunos obtiveram uma média 2,1 valores acima da nacional. Em Biologia e Geologia, os 135 alunos superaram a média em 1,1 valores, diferença idêntica à registada pelos 426 alunos que realizaram o exame de Português.

No total, os 1.410 exames realizados por alunos internos resultaram em 24 classificações máximas (200 pontos, equivalentes a 20 valores), distribuídas por nove disciplinas: Português, Matemática A, Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS), Biologia e Geologia, Física e Química A, Economia A, Alemão, Desenho A e Geometria Descritiva A, disciplina que concentrou o maior número de notas máximas.

As pautas revelam ainda a existência de 51 classificações de 190 pontos (19 valores) e 81 classificações de 180 pontos (18 valores).

Outro dos indicadores destacados pela escola é o número de classificações iguais ou superiores a 140 pontos (14 valores), nota que corresponde ao mínimo exigido para o acesso a cursos como Medicina e Direito em algumas instituições de ensino superior. Ao todo, foram registadas 673 classificações entre os 140 e os 200 pontos, o que representa cerca de 48% de todos os exames realizados pelos alunos internos da Escola Secundária de Francisco Franco.