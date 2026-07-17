Acidente entope subida de Santa Rita na Via Rápida

Um acidente no sentido Ribeira Brava - Machico, ocorrido antes da 9h00 na longa subida da Via Rápida em Santa Rita, está a causar forte congestionamento de trânsito a esta hora.

Foto Google Maps

Não haverá feridos, uma vez que os bombeiros não foram mobilizados, mas é certo que a fila de viaturas que já se estende além do nó de Câmara de Lobos, por mais de 2 km, indicia alguma demora para quem está envolvido no local.

Foto Google Earth

Tratar-se-á, portanto, apenas de chapa batida, numa via que é dada a aceleras na faixa da esquerda, mas que também propícia a travagens bruscas dada marcha lenta do lado direito e que podem acontecer devido à mudança de faixa repentina. Uma zona onde é frequente acidentes do género.