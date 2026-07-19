Espanha é a nova campeã do Mundo em futebol

A Espanha venceu o Campeonato do Mundo de Futebol, ao vencer a Argentina por 1-0, numa partida disputada esta noite, em East Rutherford (Nova Jersey), Estados Unidos da América. Ferran Torres foi o autor do único golo da partida, marcado já no prolongamento, aos 106 minutos.

É a segunda vez que a selecção espanhola ganha o título mundial. A primeira foi em 2010, na África do Sul.

A formação espanhola, que só tinha disputado a final de há 16 anos, iguala os dois ceptros de Uruguai (1930 e 1950) e França (1998 e 2018) - duas formações que afastou da edição 2026 - no quinto lugar do 'ranking', liderado pelo 'penta' do Brasil.

O conjunto de Luis de la Fuente junta o Mundial ao Campeonato da Europa de 2024, sendo agora a detentora das duas principais provas de selecções.

Por seu lado, a Argentina perdeu pela quarta vez na final, como em 1930, 1990 e 2014, mantendo-se com três títulos, arrebatados em 1978, 1986 e 2022, no quarto lugar do ranking.