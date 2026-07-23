Sérgio Gonçalves inicia na Madeira auscultação para relatórios europeus

O eurodeputado Sérgio Gonçalves realizou esta semana, na Madeira, um conjunto de visitas e reuniões institucionais com entidades representativas de diferentes sectores da economia regional, com o objectivo de conhecer as suas prioridades e propostas. As iniciativas antecedem a elaboração de dois relatórios do Parlamento Europeu, um sobre a Estratégia Europeia para as Regiões Ultraperiféricas e outro sobre a Estratégia Europeia para os Portos, dos quais o deputado será o relator principal.

Durante o dia, Sérgio Gonçalves visitou a Bordal – Bordados da Madeira, reunindo ainda com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) e com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM). Estas reuniões permitiram debater o impacto das condicionantes estruturais associadas à ultraperiferia na competitividade das empresas madeirenses, nomeadamente através dos custos acrescidos decorrentes da distância, da dimensão reduzida do mercado e da dependência das ligações ao exterior.

"A futura Estratégia Europeia para as RUP e a Estratégia Europeia para os Portos terão de prever instrumentos mais ajustados à realidade das empresas destes territórios e dar uma resposta mais eficaz aos sobrecustos permanentes que condicionam o emprego, o investimento e o crescimento económico", afirmou, reforçando que são soluções que tem vindo a defender no Parlamento Europeu.

Estas visitas fazem parte de um processo de auscultação mais amplo por parte de Sérgio Gonçalves, que continuará a envolver entidades de diferentes setores e de várias regiões. Estão já previstas deslocações e reuniões nos Açores, nas Canárias e em Guadalupe, para compreender as especificidades de cada território e garantir que os relatórios do Parlamento Europeu refletirão a diversidade das realidades ultraperiféricas.