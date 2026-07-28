Sector Empresarial da Madeira melhora estrutura financeira em 2025

O Relatório Anual do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), referente ao exercício de 2025, aponta para uma melhoria significativa da saúde financeira das empresas públicas regionais, com destaque para o reforço da situação líquida e a redução do endividamento.

De acordo com o documento, divulgado esta terça-feira pela Secretaria Regional das Finanças, a situação líquida do SERAM aumentou cerca de 298,7 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 24,1% face ao período homólogo. Este resultado traduziu-se numa melhoria da estrutura financeira do sector, visível no aumento de 10,2 pontos percentuais no rácio de autonomia financeira e de 45 pontos percentuais no rácio de solvabilidade.

O relatório evidencia ainda uma redução do passivo na ordem dos 249,4 milhões de euros, o equivalente a uma diminuição de 17,8%. Paralelamente, a dívida financeira total do SERAM, que inclui os suprimentos concedidos pela Região Autónoma da Madeira, recuou cerca de 239,8 milhões de euros, uma quebra de 39,2%.

No que respeita ao desempenho operacional, o volume de negócios do sector empresarial regional cresceu 26,8 milhões de euros, um aumento de 3,2%, enquanto o resultado financeiro melhorou 12,1 milhões de euros, o que representa uma subida de 48,9%.

O investimento realizado pelo SERAM também registou uma evolução positiva, com um acréscimo de 42,1 milhões de euros, correspondente a um aumento de 21,5% face ao ano anterior.

O Relatório Anual do SERAM, que reúne as contas anuais do sector empresarial da Região e uma análise sumária e comparativa com o período homólogo anterior, está disponível para consulta no portal da Secretaria Regional das Finanças, em www.madeira.gov.pt/srfinancas/.