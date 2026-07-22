Paula Margarido reforça articulação entre o sector social e o da saúde

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, defendeu, esta manhã, o reforço da articulação entre os sectores social e da saúde, durante uma visita à Casa de Saúde São João de Deus, no Funchal, integrada num conjunto de deslocações às unidades da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados.

A governante, acompanhada pela vogal do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, foi recebida pela equipa directiva da instituição, tendo acompanhado o trabalho desenvolvido nas áreas dos cuidados continuados integrados e da reabilitação psicossocial.

Segundo a Secretaria Regional, a iniciativa decorre em articulação com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e visa acompanhar o funcionamento das unidades da rede, identificar oportunidades de melhoria e reforçar a cooperação entre os diferentes intervenientes. "O envelhecimento da população exige respostas cada vez mais articuladas. Nos cuidados continuados, as dimensões social e da saúde complementam-se permanentemente e só através de um trabalho conjunto entre instituições e serviços conseguimos assegurar respostas mais humanizadas, mais eficazes e verdadeiramente centradas na pessoa", afirmou Paula Margarido.

De acordo com a nota enviada, durante a visita, a governante conheceu as várias valências da Casa de Saúde São João de Deus, considerada uma instituição de referência regional na área da saúde mental. Entre os serviços apresentados estiveram as residências de treino de autonomia, a residência comunitária Estrelícia, a vertente ocupacional e a Equipa de Apoio Domiciliário "Cuidando", que acompanha pessoas com doença mental grave após a alta hospitalar, promovendo a continuidade dos cuidados e a reintegração social.

Na reunião de trabalho com a direcção da instituição foram também analisados os investimentos em curso financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com destaque para a futura Unidade Renascer, um projecto avaliado em cerca de quatro milhões de euros, dos quais 3,2 milhões são financiados pelo PRR. A nova unidade permitirá reforçar a capacidade regional de resposta na área dos cuidados continuados em saúde mental.

O investimento inclui ainda o reforço das equipas de apoio domiciliário em saúde mental, aproximando os cuidados dos utentes e das suas famílias e promovendo a autonomia e a permanência no meio habitual de vida.