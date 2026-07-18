Deputados do PSD destacam Feira do Gado como "a maior mostra do sector primário” da Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira visitou, este sábado, a Feira do Gado, iniciativa que, segundo os social-democratas, continua a afirmar-se como a maior mostra do setor primário da Região Autónoma da Madeira.

No final da visita, o deputado Válter Correia destacou a relevância do certame, que conta com cerca de 70 anos de existência, sublinhando o seu papel na promoção da agricultura, da pecuária e da inovação junto dos produtores regionais.

"A Feira do Gado representa a maior mostra do setor primário na Região Autónoma da Madeira", afirmou o parlamentar, citado em nota de imprensa, acrescentando que o evento permite aos agricultores e criadores de gado conhecer novas tecnologias, equipamentos e soluções capazes de aumentar a competitividade, a produtividade e os rendimentos das explorações.

Válter Correia valorizou também a presença de espaços institucionais no recinto, considerando que estes constituem uma oportunidade para os produtores tomarem conhecimento dos apoios técnicos e financeiros disponibilizados pelo Governo Regional e pela União Europeia.

Na ocasião, o deputado salientou que o Executivo madeirense continua a atribuir uma "importância estratégica" à agricultura e à pecuária, reconhecendo o contributo destes setores para a criação de riqueza, para a autonomia e segurança alimentar da Região e para a preservação da paisagem agrícola.

Apesar das limitações impostas pela reduzida dimensão do território e pela orografia da Madeira, o social-democrata apontou a banana, a cana-de-açúcar, o rum agrícola, o mel de cana e as castas destinadas ao Vinho Madeira como exemplos de fileiras onde a Região apresenta vantagens competitivas.

O parlamentar defendeu ainda que a agricultura familiar deve continuar a merecer especial atenção, pelo papel que desempenha no complemento do rendimento de muitas famílias, na produção alimentar e na manutenção da paisagem rural.

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira reafirmou, assim, o seu compromisso com a valorização do setor primário, destacando o papel dos agricultores e criadores de gado na economia regional, na coesão territorial e na preservação da identidade madeirense.