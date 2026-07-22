Alegado recrutador de mulheres de Jeffrey Epstein encontrado morto em Paris

Um alegado recrutador de mulheres para o criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein foi encontrado morto em casa, perto de Paris, França na noite de segunda-feira.

A informação foi divulgada hoje pela Procuradoria de Nanterre, confirmando uma notícia do jornal francês Le Parisien.

"Um inquérito sobre a causa da morte foi aberto na noite de segunda-feira, após a descoberta" do corpo na residência em Colombes (a oeste de Paris), detalhou a acusação.

O jornal Le Parisien apontou paragem cardíaca como a causa provável da morte de Siad, cujo corpo foi encontrado pela mulher de 28 anos com quem partilhava o apartamento.

Alvo de várias denúncias --- incluindo acusações de violação ---, Siad estava a ser investigado em Paris pela unidade especializada no combate ao tráfico de pessoas.

Siad negou sempre as acusações, apesar de ser mencionado em mais de mil documentos relacionados com Jeffrey Epstein (1953-2019).

Daniel Siad tinha 69 anos, nasceu na Argélia durante o período colonial e tinha cidadania francesa e sueca.

Paris era um ponto-chave na rede de exploração sexual de Epstein, que possuía um apartamento de luxo no número 22 da Avenue Foch.

A Justiça francesa já tinha iniciado investigações sobre os desenvolvimentos locais do caso Epstein, abrangendo tanto possíveis crimes sexuais cometidos em França --- alegadamente envolvendo Siad --- como eventuais delitos financeiros.