Nuno Maciel sublinha recuperação da GESBA e estabilidade no sector da banana

O secretário regional de Agricultura e Pescas foi hoje à Mostra Regional de Banana assumir que o sector atravessa um bom momento, graças às políticas de rigor, transparência e visão estratégica que o Governo Regional, através da GESBA, empresa pública que gere o sector, conseguiu implementar.

“Estamos a pagar mais, de forma atempada, assumindo a compra de toda a produção de banana, o que dá condições de estabilidade e previsibilidades aos produtores”, reforçou Nuno Maciel, na intervenção que fez na Madalena do Mar.

“Nós sabemos que a banana é terreno fértil para a instrumentalização política, mas digam o que disserem, a verdade é só uma: a GESBA não só conseguiu inverter os resultados negativos dos últimos 2 anos, como conseguiu assegurar o escoamento de toda a produção, com estabilidade no preço pago aos mais de 2.800 agricultores, tendo disponibilizado, ainda que não seja sua obrigação, um seguro de colheitas colectivo de 17 milhões de euros em capital assegurado e um adiantamento das verbas do POSEI na ordem dos 7,5 milhões de euros”, referiu o governante.

“Por muito que queiram criar destabilização, pensando que isso possa render alguns votos, o governo regional continuará a defender os produtores de banana e manterá a sua trajectória de rigor, eficiência e transparência, para garantir o melhor rendimento possível a quem trabalha a terra”, assumiu o secretário regional de agricultura e pescas, que enfatizou os resultados alcançados.

O secretário regional de Agricultura e Pescas afirmou ainda que o Governo Regional continuará a apoiar os produtores de banana, rejeitando aquilo que considera serem tentativas de criar instabilidade no sector.

“Por muito que queiram criar destabilização, pensando que isso possa render alguns votos, o Governo Regional continuará a defender os produtores de banana e manterá a sua trajectória de rigor, eficiência e transparência, para garantir o melhor rendimento possível a quem trabalha a terra”, assumiu o governante, que enfatizou os resultados alcançados.

E prosseguiu: “No último ano o valor médio pago produtores aumentou de 1 euro, para os 1,09 euros ao quilograma, tendo a GESBA efectuado o pagamento de um bónus de 5 cêntimos ao quilo sobre toda a fruta entregue, o que resultou num pagamento extraordinário de 1 milhão e 50 mil euros, directamente para as contas dos bananicultores”.

Com base nestes resultados, a GESBA conseguiu reduzir o passivo em 18,62%, o que corresponde a uma diminuição substancial de 4 milhões de euros, e antecipou em 15 dias o prazo médio de pagamento aos produtores no arranque deste ano, reforçando de forma efectiva a liquidez disponível para os bananicultores". Nuno Maciel

A Mostra Regional da Banana regressou este ano à Madalena do Mar, no último fim de semana de Julho, depois de dois anos de interrupção. A iniciativa é promovida pela Casa do Povo da Ponta do Sol, com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, da Câmara Municipal da Ponta do Sol, da GESBA e das juntas de freguesia da Madalena do Mar, Canhas e Ponta do Sol.

O sector representa 25 milhões de euros e envolve cerca de 2.800 bananicultores.