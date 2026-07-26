Elisa Seixas integra Conselho Nacional para a Igualdade

A socialista madeirense Elisa Seixas foi nomeada para integrar o Conselho Consultivo e Estratégico Nacional para a Igualdade (CCENI), órgão das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID), que reúne especialistas de diversas áreas para apoiar a definição de políticas e propostas em matéria de igualdade e direitos das mulheres.

Ex-deputada na Assembleia Legislativa da Madeira, Elisa Seixas é mestre em Estudos sobre as Mulheres e integra, desde 2018, a bolsa de especialistas em Igualdade e Não Discriminação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).

O Conselho Consultivo é presidido por Carla Eliana Tavares, líder das Mulheres Socialistas, e coordenado por Susana Amador, antiga secretária de Estado da Educação e ex-presidente da Câmara Municipal de Odivelas. O organismo reúne 41 especialistas e organizará grupos de trabalho dedicados a temas como a nova agenda económica e social, a sustentabilidade e justiça intergeracional, a prevenção e combate à violência contra as mulheres, bem como os direitos, a saúde, a habitação e a democracia digital.

Entre as suas funções está a elaboração de propostas e recomendações que serão debatidas no seio das Mulheres Socialistas e posteriormente apresentadas à Direcção do Partido Socialista e ao Grupo Parlamentar do PS, podendo vir a integrar futuros manifestos eleitorais.

A constituição do Conselho Consultivo e Estratégico Nacional para a Igualdade foi aprovada na reunião da Comissão Política das Mulheres Socialistas, realizada este sábado, em Aveiro, antes do Encontro Nacional das Mulheres Socialistas.