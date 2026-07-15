GESBA testa utilização de drones para transporte de Banana da Madeira

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas está a realizar testes com drones de grande capacidade para avaliar a sua utilização no transporte de Banana da Madeira, numa iniciativa que pretende introduzir novas soluções para um dos principais desafios enfrentados pelos produtores da Região: o escoamento da produção em zonas de difícil acesso.

Os ensaios, acompanhados pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, decorreram no sítio da Caldeira, no concelho de Câmara de Lobos. Os equipamentos em teste têm capacidade para transportar cargas até 100 quilos.

"Este é um passo que desde início quisemos seguir e que poderá ter grandes mais-valias para o sector primário, tendo em conta as características da nossa Região", afirmou o governante, citado numa nota de imprensa sobre este projecto.

Segundo a tutela do sector, o objectivo é avaliar a viabilidade da utilização desta tecnologia no transporte da banana a partir das explorações agrícolas, reduzindo o esforço físico exigido aos produtores e tornando a operação mais rápida, segura e eficiente.

O Governo Regional considera ainda que a utilização de drones poderá contribuir para preservar a qualidade da Banana da Madeira, ao diminuir o manuseamento durante o transporte e reduzir o risco de danos no fruto até à chegada aos centros de processamento.

"Este é também um meio de contribuir para o escoamento da produção e manter em atividade parcelas agrícolas que, de outra forma, correm o risco de ser abandonadas, contribuindo também para a preservação da paisagem agrícola madeirense", acrescentou Nuno Maciel.

O secretário regional adiantou igualmente que esta tecnologia poderá ser apoiada através do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), quer no âmbito dos investimentos nas explorações agrícolas, quer em projetos relacionados com acessibilidades agrícolas e florestais, sempre que a sua aquisição seja considerada tecnicamente adequada.

Os testes em curso irão permitir avaliar a eficácia, a segurança e a viabilidade da utilização destes equipamentos nas condições específicas da agricultura regional. Caso os resultados sejam positivos, a Madeira poderá tornar-se uma das primeiras regiões da Europa a recorrer a drones de grande capacidade para o transporte de banana.

Os drones de carga estarão ainda em demonstração durante os três dias da Feira Agropecuária da Madeira, que decorre este fim-de-semana, na Santa do Porto Moniz. As demonstrações estão previstas para sexta-feira, às 19h00, sábado, às 15h30, e domingo, às 12h00.