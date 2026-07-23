José Pedro Fontes vai "tentar discutir a vitória"

José Pedro Fontes estará no Rali da Madeira com um Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e assume que vai “tentar discutir a vitória à geral".

"Privilegiarei, no entanto, o resultado para o CPR pois é muito difícil discutir o triunfo absoluto tendo em conta o andamento dos madeirenses e estrangeiros. Este ano temos ainda o desafio de um carro novo. É um problema encontrar um setup adequado e tornar o carro competitivo. No entanto, a presença na Calheta serviu para aprender o carro e ter uma ideia do caminho a seguir. Estamos confiantes de que podemos ser competitivos. Historicamente, sou mais rápido no asfalto e as coisas correm bem na Madeira”. José Pedro Fontes

Fontes tem 50 anos de idade e militou em quase todas as disciplinas do desporto automóvel. Nos ralis fez a sua estreia em 1997 com um Seat Ibiza GTi. Defendeu marcas como a Fiat, a Renault e a Citroën e em 2026 representa a regressada Lancia. Foi campeão nacional em 2015 e 2016 ao volante de um Citroën DS3 R5. Nesse último ano também venceu o FIA Iberian Rally Trophy e, pela única vez, o Rali da Madeira. Este ano é líder na competição Master nacional e terceiro no Campeonato de Portugal de Ralis.