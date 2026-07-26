Incêndio mobilizou meios no Porto Moniz

Ao início da madrugada deste domingo, deflagrou um incêndio na zona do Miradouro da Santinha, na freguesia do Porto Moniz, que mobilizou duas corporações de bombeiros para o combate às chamas.

Para o local foram destacados meios dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, bem como um veículo pesado e quatro operacionais dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

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Segundo o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, os alegados responsáveis pelo incêndio foram identificados.

O fogo foi extinto cerca das 4 horas da madrugada, permanecendo, no entanto, uma equipa no local em acções de vigilância e prevenção para evitar reacendimentos.

Além das corporações de bombeiros, estiveram também no local elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Serviço Regional de Proteção Civil.

Vídeos Rui Silva