Clássicos tomam conta da Quinta Magnólia

Os jardins da Quinta Magnólia voltam a receber, este fim-de-semana, a 7.ª edição dos 'Clássicos na Magnólia', iniciativa promovida pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional do Turismo.

A edição é dedicada aos veículos produzidos na primeira metade da década de 1960, uma época de grande inovação na indústria automóvel, marcada pelo surgimento de modelos que se tornaram verdadeiros ícones.

Ao todo, estão em exposição 38 automóveis e nove motas de marcas históricas como Alfa Romeo, Cadillac, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Vespa e Famel, entre muitas outras, proporcionando aos visitantes uma viagem pela história do automobilismo.

Veja alguns momentos captados pelo fotojornalista da ASPRESS, Hélder Santos