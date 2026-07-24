Governo Regional prepara reabilitação do Centro Cívico da Quinta Grande

O secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, em representação do Presidente do Governo Regional, presidiu esta sexta-feira, à sessão solene comemorativa do 178.º aniversário da Freguesia da Quinta Grande e 31.º aniversário da Casa do Povo local.

Na sua intervenção, o governante felicitou a freguesia e a respectiva Casa do Povo pelas efemérides assinaladas, destacando que a celebração conjunta simboliza a "estreita relação de cooperação entre instituições que têm trabalhado lado a lado em benefício da população e do progresso da freguesia".

Pedro Rodrigues garantiu que o Governo Regional continuará a estar, lado a lado com a população da Quinta Grande, "promovendo investimentos concretos e que valorizam os seus recursos", salientando que "o crescimento da Madeira se faz também através da valorização de cada uma das suas freguesias, do reforço das suas infra-estruturas, da dinamização da economia local e da melhoria contínua da qualidade de vida das pessoas".

Na sua intervenção, o governante destacou a futura empreitada de reabilitação e beneficiação do Centro Cívico da Quinta Grande, cujo procedimento concursal está a ser preparado pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação, para ser lançado ainda durante o último trimestre deste ano.

O edifício acolhe a Junta de Freguesia e a Casa do Povo da Quinta Grande, concentrando importantes serviços públicos de proximidade. A intervenção permitirá melhorar as condições de funcionamento destes serviços, proporcionando melhores condições de trabalho aos colaboradores e um atendimento mais eficiente e adequado às necessidades da população.

Relativamente às acessibilidades, Pedro Rodrigues destacou o projeto da estrada Igreja-Fontes que está a ser desenvolvido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e que conta com o apoio do Governo Regional.

O secretário regional concluiu a sua intervenção reiterando o compromisso do Governo Regional com o desenvolvimento da freguesia da Quinta Grande e do concelho de Câmara de Lobos.