Madeirense Leonardo Chícharo termina em 60.º lugar no Grande Prémio do Minho

O ciclista madeirense Leonardo Chícharo concluiu o 36.º Grande Prémio do Minho, uma das mais importantes provas do calendário nacional de sub-19, no 60.º lugar da classificação geral, entre os 93 atletas que terminaram a competição.

A representar a equipa Mundimat/SGR Ambiente/CCA Paio Pires, Leonardo Chícharo integrou um pelotão inicial de 139 corredores, numa prova disputada entre os dias 16 e 19 de Julho, que contou também com a participação de diversas equipas internacionais.

Na etapa inaugural, com 79,2 quilómetros entre Braga e Felgueiras, o madeirense foi 84.º classificado. A vitória sorriu ao neerlandês Sjoerd Spanjaard (Willebrord Wil Vooruit), que cortou a meta isolado, com mais de um minuto de vantagem sobre o pelotão.

No segundo dia, em Melgaço, Chícharo melhorou o seu desempenho, terminando os 94,1 quilómetros da etapa na 76.ª posição, a menos de dois minutos do vencedor, o espanhol Raul Cintas (Eletromercantil), que também triunfou isolado.

A terceira etapa, entre Vila Nova de Famalicão e Oliveira de Santa Maria, teve 96,6 quilómetros e foi marcada por diferenças mais significativas entre os corredores. Leonardo Chícharo terminou em 54.º lugar, enquanto o espanhol Fran Gramage (Picusa Academy) venceu a tirada.

A derradeira etapa, com chegada ao Alto da Penha, em Guimarães, revelou-se decisiva para as contas da geral. O madeirense integrou uma fuga numerosa logo nos primeiros quilómetros e alcançou o seu melhor resultado da prova, ao terminar na 21.ª posição.

Este desempenho permitiu-lhe subir até ao 60.º lugar da classificação geral final, numa corrida vencida por Guilherme Santos, que protagonizou a reviravolta ao triunfar na última etapa e superar Benjamin Fourie (Picusa Academy) por oito segundos. O neerlandês Sjoerd Spanjaard, líder desde a primeira etapa, acabou por fechar o pódio.

Leonardo Chícharo regressa agora à competição já esta semana, entre 24 e 26 de Julho, no Grande Prémio Terra de Trás-os-Montes, em Vila Real.