Hospital da Luz assegura todos os serviços médicos do CD Nacional

O Clube Desportivo Nacional celebrou, na tarde desta terça-feira, uma parceria de cooperação com o Hospital da Luz Funchal, representando um compromisso conjunto com a "excelência na área da saúde e da medicina desportiva".

O clube, em nota emitida, explica que a partir de agora e nos próximos três anos, o Hospital da Luz Funchal irá assegurar todos os serviços médicos do Clube, colocando ao serviço dos atletas uma equipa multidisciplinar, tecnologia de ponta e elevados padrões de qualidade clínica.

"Esta colaboração reforça a aposta do Clube Desportivo Nacional na prevenção, no acompanhamento médico especializado, na recuperação e na otimização do desempenho desportivo, garantindo aos seus atletas um acompanhamento integrado e personalizado", refere.

Na cerimónia de apresentação, o presidente do CD Nacional, Rui Alves, começou "por realçar que o clube dá um passo importante no caminho da excelência nos tratamentos e na preocupação com a saúde dos seus atletas, dos seus funcionários e dos seus sócios. Esta é uma área muito especial, que nos merece a maior atenção e temos a certeza que com esta parceria daremos um passo em frente. Quero agradecer, todo o empenho da Dr.ª Carlota, que liderou todo o processo e permitiu que se cruzassem os interesses de ambas as instituições."

Carlota Cavaco, directora-geral do Hospital da Luz Funchal, destacou que "é uma honra proceder à realização deste protocolo de parceria com o CD Nacional e ter a nossa marca no estádio deste grande clube. Todo o Grupo Luz Saúde tem feito por apoiar os grandes clubes das regiões onde está inserido e este é o nosso passo para apoiar esta instituição. É no desporto que as famílias deixam os seus filhos a serem educados, é lá que viajam e aprendem a ser competitivos, a se tornarem melhores seres humanos. Para nós é uma honra estar perto da população e próximo deste clube, que apoia imenso o desporto desde as classes de formação até a equipa sénior."

"Mais do que uma parceria institucional, esta é uma união entre duas referências nas suas áreas de atuação, assente em valores comuns como o rigor, a excelência, a inovação e o compromisso com as pessoas. Juntos, Clube Desportivo Nacional e Hospital da Luz Funchal iniciam um novo capítulo, com a ambição de elevar ainda mais a qualidade dos cuidados de saúde prestados ao universo alvi-negro", lê-se ainda.

Para o Hospital da Luz, as parcerias desportivas representam um instrumento precioso para cumprir uma das suas missões: "promover hábitos de vida saudáveis e preventivos da doença, o que inclui necessariamente a prática de exercício físico. O CD Nacional junta-se, assim, aos mais de 40 clubes e associações desportivas de todo o país que contam o seu apoio."

Esta cerimónia, que decorreu no Hospital da Luz Clínica da Carreira, contou com a presença de dirigentes de ambas as instituições e dos jogadores profissionais José Gomes, Matheus Dias e Kevyn Freitas.



