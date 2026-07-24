Incêndio em Madrid "impossível de extinguir"

O incêndio na região espanhola de Madrid está "no auge", sendo nesta fase "impossível" de extinguir, afirmou hoje Carlos Novillo, conselheiro do governo regional de Madrid.

"Neste momento, é evidente que o incêndio está no seu auge; é impossível extingui-lo", declarou Novillo numa conferência de imprensa no posto de comando das operações de combate aos incêndios.

Segundo o conselheiro para o Ambiente, Agricultura e Interior, o incêndio está a alastrar mais "para norte do que o previsto", aumentando as esperanças de que não se una ao incêndio que assola Ávila, região vizinha de Madrid.

Mais de 40.000 pessoas foram já retiradas de casa ou confinadas por causa dos incêndios que desde quinta-feira afetam a região de Madrid e Ávila, em Espanha, e que continuam por controlar, disseram hoje as autoridades.

Na região autónoma de Madrid 40.000 pessoas foram já afetadas pelos fogos (26.000 retiradas de casa, de forma preventiva, e as restantes confinadas, sem poderem sair das localidades onde vivem), enquanto em Ávila, na região vizinha de Castela e Leão, outras 1.500 estão neste momento deslocadas.

O delegado do Governo espanhol na região de Madrid, Francisco Martín, disse aos jornalistas, por volta das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), que as autoridades não descartam que haja mais pessoas retiradas de casa "nas próximas horas", devido à evolução das chamas.

A região autónoma de Madrid está a enfrentar "o pior incêndio da história", disse hoje a presidente do governo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ao final da manhã.

Segundo as autoridades, os três incêndios que atingem localidades da região, situadas entre 50 e 100 quilómetros da capital espanhola, uniram-se durante a manhã e formam agora uma única frente.

Estes incêndios levaram o Governo de Espanha a declarar a situação de emergência em Madrid e Ávila na quinta-feira à noite e a acionar o mecanismo europeu de proteção civil, para pedir quatro meios aéreos de combate a fogos florestais aos parceiros da União Europeia (UE).

Espanha juntou-se assim a França, que também pediu ajuda através do mecanismo europeu de proteção civil para combater os fogos que atingem o país.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, admitiu que há "uma situação dramática" em várias províncias do país por causa dos fogos florestais.

O ministro da Administração Interna espanhol, Fernando Grande-Marlaska, disse que além destes fogos em Madrid e Ávila há mais nove no resto de Espanha que mobilizam meios aéreos e por isso foi ativado o mecanismo europeu de proteção civil.

Este ano já arderam mais de 130.000 hectares em Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Em 2025, arderam mais de 393.000 hectares, na maior área ardida num ano de que há registo no país.