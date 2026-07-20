Museu Casa da Luz acolhe apresentação de 'Poesia Insubordinada'

O Museu de Electricidade – Casa da Luz recebe, no próximo sábado, às 15 horas, a apresentação do livro 'Poesia Insubordinada', da autoria do madeirense Márcio Paulino Freitas, que assina literariamente como MarPau NoFrei.

Publicada pela editora Primeiro Capítulo, do Grupo Atlantic Books, a obra combina poesia e fotografia, inspirando-se na natureza para promover uma reflexão sobre a condição humana e a sociedade. Organizado em três núcleos temáticos — Natureza, Sentimentos e Diálogos —, o livro aborda temas como o amor, a perda, a saudade, o sonho e a esperança.

Durante a sessão, o autor dará a conhecer o percurso que conduziu à criação da obra e o processo criativo que une poesia, imagem e crítica social. A apresentação termina com uma sessão de autógrafos e um momento de convívio com o público.