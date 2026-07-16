Investimento hoteleiro em Portugal sobe 82% no 1.º semestre para 512 ME

O investimento hoteleiro em Portugal subiu 82% no primeiro semestre, para 512 milhões de euros, adiantou hoje a consultora imobiliária CBRE, num comunicado.

De acordo com os dados da consultora, "Portugal concentrou cerca de 512 milhões de euros de investimento, registando um destacado crescimento interanual de 82%", sendo que Espanha atingiu 2.100 milhões de euros, uma subida de 18% em relação ao ano anterior.

"Este é o volume mais elevado registado num primeiro semestre desde que há registos", disse a CBRE.

A CBRE indicou que durante os primeiros seis meses do ano "foram transacionados 88 ativos hoteleiros" nos dois países, face a 74 registados no ano anterior, somando mais de 10.100 quartos, mais 9% do que no primeiro semestre de 2025.

Em 2025, a Península Ibérica representou 19% do volume total de investimento na Europa, face aos 14% registados em 2020, "posicionando-se como o segundo mercado mais ativo para o investimento hoteleiro, atrás apenas do Reino Unido".

A CBRE detalhou depois que "os estabelecimentos de cinco estrelas e grande luxo concentraram 47% de todo o investimento hoteleiro registado na Península Ibérica" nos primeiros seis meses do ano, sendo que "a tendência foi especialmente intensa em Portugal, onde este segmento representou 85% do volume investido".

Os investidores ibéricos representaram cerca de 55% de todo o investimento hoteleiro registado na região, sendo que em Espanha "predominou claramente o investidor nacional, com cerca de 1.400 milhões de euros investidos, enquanto em Portugal a quase totalidade da atividade foi liderada por compradores internacionais".

Destacaram-se ainda compradores de França, com cerca de 357 milhões de euros, e do Reino Unido, com mais de 225 milhões de euros investidos, "direcionando uma parte significativa deste capital para o mercado português", disse a CBRE.

Por outro lado, os investidores institucionais continuaram a ser os mais ativos durante o primeiro semestre, "concentrando cerca de 1.200 milhões de euros, o equivalente a metade de todo o investimento hoteleiro registado na Península Ibérica".

Segundo os dados da CBRE, as cadeias hoteleiras representaram 25% do volume, "com cerca de 681 milhões de euros, enquanto os investidores privados concentraram perto de 23% do investimento total".

Em relação ao resto do ano, as perspetivas continuam favoráveis, destacou a CBRE, citando dados do European Hotel Investor Intentions Survey 2026, "onde Espanha se posiciona como o mercado mais atrativo para o investimento hoteleiro na Europa, enquanto Portugal ocupa a quarta posição".