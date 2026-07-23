A Madeira passa a contar com um novo movimento dedicado à promoção da criatividade enquanto instrumento de desenvolvimento económico, social e cultural, conforme deu conta Gonçalo Abreu, um dos responsáveis pela organização do World Creativity Day Madeira 2027, que apresentou nas redes sociais o projecto Madeira Criativa.

Na publicação, Gonçalo Abreu explica que o lançamento do movimento "representa muito mais do que uma nova marca", descrevendo-o como uma visão que pretende afirmar a criatividade como "motor de desenvolvimento, inovação e diferenciação da Região".

O responsável refere que a iniciativa resulta da experiência acumulada ao longo de vários anos na criação, produção e gestão de projectos para marcas, instituições e eventos ligados à Madeira.

Segundo Gonçalo Abreu, um dos principais desafios identificados foi a dispersão de competências necessárias para concretizar uma ideia. Por isso, a nova estrutura reúne numa única equipa áreas como criatividade, estratégia, eventos, activação de marcas, produção, conteúdos, parcerias, gestão e operação.

"Mais do que organizar eventos, queremos criar experiências que coloquem a Madeira no epicentro da dinâmica global", escreve, acrescentando que o objectivo passa por contribuir para que a Região seja reconhecida como um território criativo.

Na mesma publicação, Gonçalo Abreu afirma que a Madeira Criativa pretende "ser solução" para quem procura desenvolver projectos inovadores, promovendo a colaboração entre pessoas, empresas e instituições.

"Mais do que ativar marcas, construímos relações entre pessoas e marcas. Mais do que prestar um serviço, queremos ser parceiros de quem acredita que a criatividade é um investimento e não um custo. Se a Madeira quer afirmar-se como território criativo, nós queremos fazer parte dessa construção", sublinha.