Albuquerque desvaloriza petição contra construção em altura
Presidente do Governo deixou críticas a Nuno Morna, um dos subscritores da petição
O presidente do Governo Regional desvalorizou, esta tarde, a petição pública contra a construção de edifícios com mais de dez andares na Madeira.
"São sempre os mesmos, que são contra o Governo há 30 anos e contra tudo o que se faz na Madeira. Foram contra a Promenade, o teleférico do Funchal e são sempre contra tudo o que significa desenvolvimento", afirmou, à margem da visita à Festa da Lapa, no Paul do Mar.
Miguel Albuquerque defendeu que a proposta do Executivo tem sido alvo de "demagogia", acusando os críticos de omitirem aspectos essenciais da revisão das regras de construção.
"Em primeiro lugar, aquilo que se propõe é permitir construção em altura apenas em zonas onde não exista impacto paisagístico, sobretudo no anfiteatro do Funchal e nas principais vias", começou por explicar.
"Em segundo lugar, a construção em altura permitirá construir habitação pública a custos mais reduzidos, porque o terreno na Madeira é escasso e muito caro", sustentou.
Questionado ainda sobre as críticas do antigo deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Morna, um dos subscritores da petição, que defende que este tipo de construção acabará por encarecer os custos, o presidente do Governo rejeitou essa tese. "Essas são as contas dele. Mas ele tem-se enganado em praticamente tudo o que diz na política. Continua, por isso, a enganar-se", afirmou.