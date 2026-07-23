O IMOM – Museu Imersivo da Madeira foi inaugurado, esta tarde, no antigo edifício do Cinema João Jardim, no Funchal, numa cerimónia em que o presidente do Governo Regional destacou o novo espaço como um reforço da oferta cultural e turística da Região e um exemplo da confiança dos investidores na Madeira.

"Este investimento é mais uma aposta na oferta e diversificação cultural (...) e é fundamental que a Madeira continue a oferecer serviços e produtos diversificados e de qualidade para quem nos visita e também para a população", sublinhou.

O chefe do Executivo madeirense enquadrou este investimento no actual contexto económico da Região, sublinhando que "este investimento insere-se numa onda de confiança que está instalada".

As pessoas estão a investir na Madeira. Estamos a registar um crescimento económico há 61 meses consecutivos e aquilo que se afigura é continuarmos a manter este ritmo e rumo Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

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O presidente do Governo Regional falava perante os proprietários do empreendimento, Irina Jardim, Mirel Olaru, Nicu Buriu, Florin Niculae, Matei Dersidan e Enis Husein. Os seis sócios são de origem romena, sendo que Irina Jardim reside na Madeira e possui nacionalidade portuguesa.

O novo museu ocupa o espaço onde funcionou, durante décadas, o emblemático Cinema João Jardim, conferindo uma nova utilização a um edifício marcante da cidade do Funchal.

Também presente na cerimónia, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, sublinhou o simbolismo da recuperação do antigo cinema. "Este espaço, antiga sala de cinema que nos trouxe tantas recordações, continua a ser um espaço de presença, de inovação e afirmação na cidade. E isso acontece porque se adaptou aos novos tempos", afirmou.

"A cidade agradece a quem acreditou e mantém a cidade num espaço de inovação e criação. Hoje também fazemos história com este novo espaço", concluiu.