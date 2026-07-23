Governo Regional homenageia José Luiz Silva a título póstumo

O Governo Regional codecorou, esta manhã, no âmbito do Fórum Madeira Global três madeirenses que se destacaram na acção desenvolvida junto da Diáspora Madeirense, com a nova distinção 'Madeira Global'.

José Luiz Silva, a título póstumo, foi "um defensor incançável" dos madeirenses que escolheram a África do Sul como terra de acolhimento. A distinção foi recebida pela esposa do falecido, Maria Silva.

Foram também condecorados João Jesus Luís e Felisberto Camacho, ambos empresários.

O primeiro radicado no Reino Unido, em Londres, desenvolveu vários espaços de restauração naquela cidade. Alguém que "que nunca virou a cara aos seus conterrâneos", nas palavras de Miguel Albuquerque.

Felisberto Camacho, empresário na Venezuela, é um "homem que não esquece as suas raízes", reforçou o presidente do Governo Regional, destacando os investimentos o mesmo tem feito na Região.