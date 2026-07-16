Fenprof diz que ministro perdeu o controlo e não tem condições para continuar

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) defendeu hoje que o ministro da Educação, Fernando Alexandre, perdeu o controlo da situação e não tem condições para continuar no cargo, face às falhas no sistema de correção dos exames nacionais.

"Continua por classificar um conjunto significativo, são milhares de itens da prova", disse o secretário-geral da Fenprof José Feliciano, depois de o ministro admitir que os resultados dos exames poderão não ser divulgados na sexta-feira como previsto, já que ainda falta classificar 0,7% das respostas, das mais de 300.000 provas.

O prazo para concluir a classificação dos exames dos 11º e 12º anos terminou na quarta-feira, depois de adiado por duas vezes devido aos problemas com o modelo de classificação digital.

A Fenprof tem hoje reunido o secretariado nacional e está a ultimar uma queixa que entregará na sexta-feira na Procuradoria-Geral da República, juntamente com um pedido de inquérito à situação.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser avaliados em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o Ministério adiou, em quatro dias, os prazos inicialmente previstos.

Para a estrutura sindical, os factos demonstram que quem falhou foi o Governo e não os professores.

"Os professores não criaram esta crise", disse o dirigente sindical, insurgindo-se contra qualquer tentativa de culpabilizar os docentes por parte do poder político: "A plataforma falhou, porque antes falhou uma decisão política".

"Este caos não caiu do céu, foi criado", acrescentou.

De acordo com a Fenprof, milhares de professores receberam provas durante a noite. "Apesar desse esforço extraordinário, são os primeiros a serem responsabilizados", lamentou José Feliciano.

O mesmo responsável sublinhou que os exames nacionais requerem rigor e confiança, uma confiança que foi agora "profundamente abalada".

"Não é aceitável que falhas de gestão e más decisões políticas sejam descarregadas para quem está nas escolas", criticou o dirigente sindical.

A Fenprof antevê um grande número de pedidos de reapreciação de provas, com impacto no restante calendário de exames e abertura do ano letivo, assim como no período de férias dos professores.