Exames nacionais da 2.ª fase mobilizaram mais de 300 alunos na Madeira

Realizaram-se, esta sexta-feira (24 de julho), os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário (2.ª fase), de Física e Química, de Geografia A e de Inglês, do 11.º ano de escolaridade, e de Desenho A, do 12.º ano de escolaridade.

Segundo nota à imprensa, o Exame Final de Física e Química foi efectuado, em 15 escolas, por 204 dos 224 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 91,1%.

O Exame Final de Geografia A foi realizado, em 12 escolas, por 87 dos 99 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 87,9%.

O Exame Final de Inglês foi efectuado, em nove escolas, por 19 dos 25 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 76%.

O Exame Final de Desenho A foi realizado, em quatro escolas, por 12 dos 16 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 75%.